Sky Sport Italia: Неймар может перейти в «Реал» в обмен на Модрича

«Реал» включился в гонку за нападающего «ПСЖ» Неймара. Испанцы в обмен на бразильца готовы предложить одного из своих футболистов.

Речь идет о полузащитнике Луке Модриче, пишет Sky Sport Italia. Хорват при этом может стать не единственным футболистом «Реала», который войдет в сделку по Неймару. Известно, что сам бразилец хочет покинуть «ПСЖ».