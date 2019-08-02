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    Sky Sport Italia: Неймар может перейти в «Реал» в обмен на Модрича

    «Реал» включился в гонку за нападающего «ПСЖ» Неймара. Испанцы в обмен на бразильца готовы предложить одного из своих футболистов.

    Речь идет о полузащитнике Луке Модриче, пишет Sky Sport Italia. Хорват при этом может стать не единственным футболистом «Реала», который войдет в сделку по Неймару. Известно, что сам бразилец хочет покинуть «ПСЖ».

    Источник: Sky Sport Italia

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    02.08.2019 23:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1195

      general.lizyukov 28 минут назад

      Э, алё, Флоро, ты чо, старый, совсем ухи объелся?! Не смей Луку отдавать за петушка недорезаного!

      0
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      Рейтинг: +8215

      DeStar 44 минуты назад

      Слишком сложно. Конечно у реала еасть игроки и трох бабок чтобы обменять неймара , но
      1. Нахрена неймар нужен ? не, игрок классный и я буду рад видеть игрока такого уровня в реале, потому что реалу его не хватает ,судя по товарищеским матчам,
      2. Но ... азара зачем тогда брали?
      3. Если возьмут неймара, то мбаппе уже точно врядли, лучше в след году мбаппе
      4. Помимо трат игроков и денег реалу нужен полузащитник, и это еще без ухода модрича) не, слишком анриал и мутно. Реал хоть и оставил хамеса, и еще иско есть,но модрича она не заменят

      1
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      Рейтинг: +1885

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Действующий обладатель Золотого Мяча может ВОЙТИ В СДЕЛКУ!!! Это как если бы Солнце вдруг стало вращаться вокруг Земли.

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