Sky Sport Italia: Неймар может перейти в «Реал» в обмен на Модрича

Э, алё, Флоро, ты чо, старый, совсем ухи объелся?! Не смей Луку отдавать за петушка недорезаного!
«Реал» включился в гонку за нападающего «ПСЖ» Неймара. Испанцы в обмен на бразильца готовы предложить одного из своих футболистов.
Речь идет о полузащитнике Луке Модриче, пишет Sky Sport Italia. Хорват при этом может стать не единственным футболистом «Реала», который войдет в сделку по Неймару. Известно, что сам бразилец хочет покинуть «ПСЖ».
- Неймар на тренировке «ПСЖ» в Китае проигнорировал одного из руководителей клуба.
- В Испании сообщали, что бразилец больше точно не сыграет за «ПСЖ».
- На Неймара также претендует «Барселона».