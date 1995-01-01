Cuatro: «ПСЖ» согласился, чтобы «Барселона» включила игроков в сделку по Неймару. Стороны ведут обсуждение

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации Cuatro, парижане дали согласие на то, чтобы каталонцы включили в сделку кого-либо из своих игроков. Клубы уже провели встречу, на которой обсудили возможные варианты.

«ПСЖ» надеется, что трансфер бразильца будет осуществлен таким образом, чтобы принести выгоду как одной стороне, так и другой.