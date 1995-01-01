Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Cuatro: «ПСЖ» согласился, чтобы «Барселона» включила игроков в сделку по Неймару. Стороны ведут обсуждение

    «Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара.

    По информации Cuatro, парижане дали согласие на то, чтобы каталонцы включили в сделку кого-либо из своих игроков. Клубы уже провели встречу, на которой обсудили возможные варианты.

    «ПСЖ» надеется, что трансфер бразильца будет осуществлен таким образом, чтобы принести выгоду как одной стороне, так и другой.

    • Ранее президент парижан Насер аль-Хелаифи заявил, что не продаст футболиста менее чем за 300 миллионов.
    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Cuatro

    Испанский частный телеканал общенационального эфирного вещания, запущенный в ноябре 2005 года. Доля зрительской аудитории на сегодняшний день составляет 5,3%.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1689

      Masteralex 23 минуты назад

      я думаю, что это будут Коутиньо, Семеду и Дембеле, по сумме 230 лямов, как раз то что устроит ПСЖ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      ухоженный крокодил 30 минут назад

      Месси что ли?
      :))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru