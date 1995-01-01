Cuatro: «ПСЖ» согласился, чтобы «Барселона» включила игроков в сделку по Неймару. Стороны ведут обсуждение

я думаю, что это будут Коутиньо, Семеду и Дембеле, по сумме 230 лямов, как раз то что устроит ПСЖ
«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара.
По информации Cuatro, парижане дали согласие на то, чтобы каталонцы включили в сделку кого-либо из своих игроков. Клубы уже провели встречу, на которой обсудили возможные варианты.
«ПСЖ» надеется, что трансфер бразильца будет осуществлен таким образом, чтобы принести выгоду как одной стороне, так и другой.
- Ранее президент парижан Насер аль-Хелаифи заявил, что не продаст футболиста менее чем за 300 миллионов.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Источник: Cuatro
Испанский частный телеканал общенационального эфирного вещания, запущенный в ноябре 2005 года. Доля зрительской аудитории на сегодняшний день составляет 5,3%.