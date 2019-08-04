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    На матч «Рубин» – ЦСКА приехал скаут «Манчестер Юнайтед»

    «Рубин» играет с ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:1, второй тайм).

    На игре присутствует Крсто Килибарда, скаут «Манчестер Юнайтед». Он специализируется на Восточной Европе.

    Журналист Sport24 Данила Игнатов задал скауту вопрос о его работе в России и попросил высказать мнение о форварде ЦСКА Федоре Чалове:

    «Я не комментирую свою работу. Чалов? Хороший футболист. Если это игрок сборной России, значит, у него есть потенциал».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6090

      ivanthebest 15 минут назад

      Бл..ть скауты просматривают за сезон по сотню матчей, с разными игроками, и это ровным счётом не значит ничего. До тех пор, пока в клуб не пришёл факс с конкретным предложением по игроку. У каждого клуба в наблюдении по 200-300 игроков, которых нужно периодически мониторить для обновления данных и экспертных заключений.

      0
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      Рейтинг: +950

      Томик 29 минут назад

      Интересная статья - подтащили за уши Чалова.

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      Рейтинг: +4296

      Агасфер 57 минут назад

      Просто турист.

      0
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      Рейтинг: +1864

      InterMilLano1908 1 час назад

      А может и правда Гончаренко смотрели...

      1
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      Рейтинг: +550

      Ауторитетный экспэрт мамо 1 час назад

      он короче приехал такие же четки как у бердыева купить....для сульшера

      4
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      Рейтинг: +566

      kupryaev 1 час назад

      Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню....

      2
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      Рейтинг: +397

      R015RK 1 час назад

      Всё это враньё, за Васиным приехали!

      3
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      Рейтинг: +12

      Simple it 1 час назад

      На Ганчоренко!

      2
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      Рейтинг: +4296

      Агасфер > Simple it 56 минут назад

      Я бы отдал.С доплатой,пока не поздно!

      -2
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