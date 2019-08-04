«Рубин» играет с ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:1, второй тайм).

На игре присутствует Крсто Килибарда, скаут «Манчестер Юнайтед». Он специализируется на Восточной Европе.

Журналист Sport24 Данила Игнатов задал скауту вопрос о его работе в России и попросил высказать мнение о форварде ЦСКА Федоре Чалове:

«Я не комментирую свою работу. Чалов? Хороший футболист. Если это игрок сборной России, значит, у него есть потенциал».