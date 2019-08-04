Бл..ть скауты просматривают за сезон по сотню матчей, с разными игроками, и это ровным счётом не значит ничего. До тех пор, пока в клуб не пришёл факс с конкретным предложением по игроку. У каждого клуба в наблюдении по 200-300 игроков, которых нужно периодически мониторить для обновления данных и экспертных заключений.
«Рубин» играет с ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:1, второй тайм).
На игре присутствует Крсто Килибарда, скаут «Манчестер Юнайтед». Он специализируется на Восточной Европе.
Журналист Sport24 Данила Игнатов задал скауту вопрос о его работе в России и попросил высказать мнение о форварде ЦСКА Федоре Чалове:
«Я не комментирую свою работу. Чалов? Хороший футболист. Если это игрок сборной России, значит, у него есть потенциал».
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— Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) August 4, 2019