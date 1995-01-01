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    Betting Insider: Комличенко – приоритетная трансферная цель «Локомотива»

    «Локомотив» ищет нового форварда в связи с травмами Эдера и Джефферсона Фарфана.

    По информации Betting Insider, приоритетный вариант в шорт-листе московского клуба – нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко.

    Есть у «Локомотива» и альтернативный кандидат – Лука Джорджевич из «Зенита».

    В случае неудачи в переговорах по обоим футболистам клуб попытается арендовать неназванного форварда, выступающего во второй немецкой Бундеслиге.

    • В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 29 голов.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +81

      Фантомас 67 41 минуту назад

      Даст бог, всё получится. Будет Галицкий "волосы рвать" в одном месте, особенно на следующий сезон, когда новый лимит вступит в законную силу.

      0
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      Рейтинг: +644

      Измайловский Кочегар 56 минут назад

      Куда-то не туда наши смотрят в поисках напа :(
      В прошлом году эта Млада 6-ое место в чемпионате Чехии (!) заняла.

      0
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      ...
      Рейтинг: +226

      vsolon > Измайловский Кочегар 39 минут назад

      6 место... а сколько он наколотил...посмотри

      1
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      Рейтинг: +282

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Ну дай бог, Фарфан не вечен, Эдер.. это Эдер)) По поводу Луки ни чего не скажу, но у Кома наш паспорт)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2426

      paracetamol 1 час назад

      Луку не давать! Зюба лох, только по воротам мажет, нужна альтернатива!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +711

      Genz 1 час назад

      Комличенко уже Спартак за 5 покупает

      0
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      Рейтинг: +7153

      KLIM777 1 час назад

      зачем?? есть эдер и смолов

      0
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      Рейтинг: +1304

      алдан2014 1 час назад

      Парень умеет забивать,почему наши команды не хотят его купить..вопрос

      1
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      Рейтинг: +7153

      KLIM777 > алдан2014 1 час назад

      потому что епт чемпионат чехии не показатель

      1
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      Рейтинг: +2

      Вальдемар IV 1 час назад

      ну где там европа комличенко, за баблом поперся

      -1
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      Рейтинг: +282

      Mister_Tomsk > Вальдемар IV 1 час назад

      ты умственно отсталый, тебе говорили об этом твои окружающие?

      0
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      Рейтинг: +796

      Romantic2010 2 часа назад

      Такое себе усиление)

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