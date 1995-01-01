Betting Insider: Комличенко – приоритетная трансферная цель «Локомотива»

«Локомотив» ищет нового форварда в связи с травмами Эдера и Джефферсона Фарфана.

По информации Betting Insider, приоритетный вариант в шорт-листе московского клуба – нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко.

Есть у «Локомотива» и альтернативный кандидат – Лука Джорджевич из «Зенита».

В случае неудачи в переговорах по обоим футболистам клуб попытается арендовать неназванного форварда, выступающего во второй немецкой Бундеслиге.