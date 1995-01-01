Betting Insider: Комличенко – приоритетная трансферная цель «Локомотива»

Даст бог, всё получится. Будет Галицкий "волосы рвать" в одном месте, особенно на следующий сезон, когда новый лимит вступит в законную силу.
«Локомотив» ищет нового форварда в связи с травмами Эдера и Джефферсона Фарфана.
По информации Betting Insider, приоритетный вариант в шорт-листе московского клуба – нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко.
Есть у «Локомотива» и альтернативный кандидат – Лука Джорджевич из «Зенита».
В случае неудачи в переговорах по обоим футболистам клуб попытается арендовать неназванного форварда, выступающего во второй немецкой Бундеслиге.
- В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча в составе «Млады Болеслав» и забил 29 голов.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
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