«СЭ»: конфликт между фанатами «Зенита» и ОМОНом произошел из-за забора возле стадиона

Стала известна причина конфликта между болельщиками и полицейскими по ходу матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», фанаты были недовольны ограждениями возле стадиона. У входа на трибуну появился забор, который ограничивал людям место для курения.

Болельщики начали отодвигать забор. На это обратили внимание дежурившие рядом сотрудники ОМОНа. Между сторонами возникла словесная перепалка, а затем и потасовка.

Ранее подобный инцидент случился после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).

Донской клуб за произошедшее оштрафовали, а также условно дисквалифицировали стадион.

«Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»