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    «СЭ»: конфликт между фанатами «Зенита» и ОМОНом произошел из-за забора возле стадиона

    Стала известна причина конфликта между болельщиками и полицейскими по ходу матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», фанаты были недовольны ограждениями возле стадиона. У входа на трибуну появился забор, который ограничивал людям место для курения.

    Болельщики начали отодвигать забор. На это обратили внимание дежурившие рядом сотрудники ОМОНа. Между сторонами возникла словесная перепалка, а затем и потасовка.

    • Ранее подобный инцидент случился после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).
    • Донской клуб за произошедшее оштрафовали, а также условно дисквалифицировали стадион.

    «Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +711

      Genz 16 минут назад

      У власти чекисты

      1
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      Рейтинг: +644

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Полицейское государство !!! Питерские , вот и вам прилетело от земели. Боится "моль", как бы не скинули...

      1
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      ...
      Рейтинг: -6980

      пьяныйхоровод > Alekxei Z. 41 минуту назад

      Да никому там не прилетело , я тебя умоляю . Фанатьё снесли ограждения - "космонавты" встряли , поорали чутка - и всё . Вроде даже без вязалова обошлось .

      2
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      Рейтинг: +10781

      slavutiq70 > Alekxei Z. 20 минут назад

      Ты парень провокатор,,,,,Что майдана захотелось????так пойми что все эти перевороты народу не чего не дают,,,,только гораздо хуже становится,,просто посмотри примеры,,,

      -1
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      Рейтинг: +169

      klukva 1 час назад

      долой заборы! Всю Москву тоже озаборили. Как клетки.

      5
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      Рейтинг: +56

      grinko > klukva 53 минуты назад

      Золотые слова!

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