Понсе могут дисквалифицировать на три матча

Кураньи как то Паршивлюку в голову зарядил, один в один, так Серёге ещё и опасную игру приписали некоторые спецы...
Понсе виноват, но 100% без умысла, хотя на поле тот же хер(Роша), вид с боку
Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».
В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС такая трактовка может повлечь за собой дисквалификацию футболиста на срок от одного до трех матчей.
- Олег Кононов расценил эпизод с Понсе как игровой.
- Пострадавший Антон Шунин выложил фото груди после столкновения с Понсе.
- Аргентинец пришел в «Спартак» летом из «Ромы».
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