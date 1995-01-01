Понсе могут дисквалифицировать на три матча

Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС такая трактовка может повлечь за собой дисквалификацию футболиста на срок от одного до трех матчей.

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