Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Понсе могут дисквалифицировать на три матча

    Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».

    В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС такая трактовка может повлечь за собой дисквалификацию футболиста на срок от одного до трех матчей.

    Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17332

      Боцман59rus 7 минут назад

      Кураньи как то Паршивлюку в голову зарядил, один в один, так Серёге ещё и опасную игру приписали некоторые спецы...
      Понсе виноват, но 100% без умысла, хотя на поле тот же хер(Роша), вид с боку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      GoshaMal 25 минут назад

      На повторе видно, что когда воротчик ринулся, он ногу убирал. Учтут, что не спецом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      mahan 31 минуту назад

      Понсе сыграл очень грубо, если будет дисквалификация это справедливо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Димон9 37 минут назад

      4 игры позади.Слаженной игры пока нет.Понимания игроками друг друга нет.На реализацию программы Кононова (подразумевался новый состав) нужно 4 месяца(это говорилось в начале того сезона).Новый состав сформировался в начале этого сезона.ВЫВОД : 4 месяца будет наигрываться команда , следовательно этот сезон просрали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4174

      GoldPlayFIFARus9 39 минут назад

      Думаю не большая потеря

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Ксанф 42 минуты назад

      не умышленно, значит 1 матч.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4378

      Persona_non_Grata > Ксанф 39 минут назад

      Думаю дадут два .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      Рубинище 43 минуты назад

      Ну как так вообще можно прямой ногой в грудак. "кого вы мне привезли?"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +948

      Томик > Рубинище 11 минут назад

      Нарушил - накажут. Травму не нанёс - уже хорошо. Извиниться перед Шуниным и познакомиться заодно - инцидент исчерпан. Одного известного товарища после таких ударов вообще пригласили в сборную России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      ДяДь ПашА 44 минуты назад

      Хоть на 10 он нулевой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1308

      алдан2014 46 минут назад

      Устроили гадания на кофейной гуще.Будет заседание КДК,будет ясно.Ну вот на хрена такие новости,о том сколько якобы дадут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Борат 53 минуты назад

      А что с судьёй?
      Кто его накажет на три матча?
      Да и очков в турнирной таблице уже не убавить, не добавить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4378

      Persona_non_Grata > Борат 40 минут назад

      Сколько можно писать всякую хрень? Это от предвзятости или от глупости ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17332

      Боцман59rus > Борат 5 минут назад

      Не бухай.)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru