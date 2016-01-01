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    «Витесс» начал чемпионат с ничьи с «Аяксом». Как вообще дела у Слуцкого?


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    Голосов: 3
    Сегодня, 11:56
    Давно о нем не вспоминали.

    На этих выходных начался первый тур Эредивизие. Для тренера «Витесса» Леонида Слуцкого этот чемпионат особенно важен – он впервые проводит второй сезон в европейском клубе, и удачный результат наверняка гарантирует интерес от других клубов. И наоборот: в случае провала еще один шанс маловероятен.

    В первом матче «Витесс» играл с чемпионом «Аяксом», и сразу добился результативной ничьи – 2:2, при этом дважды ведя в счете по ходу матча. С одной стороны, результат не надо переоценивать – у «Аякса» ушли лидеры, и команда перестраивается. С другой – клуб Слуцкого этим летом трясло не меньше.

    Из команды ушел Эдегор

    В прошлом сезоне норвежец был главным лидером команды. Через Эдегора строились все атаки «Витесса»: он стал лучшим ассистентом команды (12) и вторым в списке бомбардиров (9).

    Его уход был предсказуем: Эдегор принадлежит мадридскому «Реалу», и у «Витесса» просто не было денег на его выкуп. Впрочем, теоретический вариант с повторной арендой все-таки оставался.

    Слуцкий очень тепло высказывался о Мартине, и в одном из интервью даже назвал его своим футбольным сыном: «Сейчас, наверное, можно и Мартина Эдегора таким назвать. По крайней мере, я его могу так назвать, но важно, считает ли он так сам», – комментировал тренер.

    Но Эдегор все-таки ушел: сейчас его отправили в еще одну аренду, на этот раз – в «Реал Сосьедад». А Слуцкому пришлось срочно перестраивать игру.

    Важно понимать, что Эдегор – не единственный важный футболист, ушедший этим летом из клуба. Свободным агентом команду покинул Александр Бюттнер, сыгравший 29 полных матчей, а Кларк-Солтер с 28 играми тоже вернулся из аренды в «Челси».

    Слуцкий много говорил о голландцах и голландском

    Например, он рассказал, почему не говорит на голландском. «Честно говоря, я перестал учить его. Когда мы начали изучать цифры... У меня мозг сломался! Например, если человеку 56 лет, то в голландском сначала идет 6, и только потом – 5».

    Слово «пятьдесят шесть» по-голландски – «zesenvijftig». Zesen – это шесть, а vijftig – пятьдесят.

    Еще Слуцкий затронул тему разницы в менталитете. «Я знаю два самых важных голландских слова – «почему?» и «но». Не только в России, но и в Англии игроки никогда не спрашивали меня: «почему я не играю?», «почему у нас именно такая тактика?», «почему сейчас мы бежим, а не прыгаем?», «почему сейчас мы прыгаем, а не бежим?», «почему?». Это очень характерно для менталитета голландцев».

    В комментариях на сайте Reddit болельщик из Голландии T_elic объяснил, что именно так удивило Слуцкого: «Голландцы очень отличаются от большинства стран, потому что для нас нет авторитетов. Это касается и работы. В большинстве стран если босс говорит что-то сделать, то ты делаешь это. Но в Нидерландах каждый сначала спросит, зачем ему это делать, и только потом приступит. И нам без разницы, кто нас просит: обычный коллега или начальник».

    Провел практически бесплатную трансферную компанию

    Этим летом в клуб пришли шесть игроков, четыре из них – абсолютно бесплатно. Согласно данным Transfermarkt, 450 тысяч евро клуб заплатил за Томаша Хайека из чешской «Виктории».

    Еще «Витесс» купил Ришедли Базура, и это главный трансфер клуба этим летом. Ришедли играет за сборную Голландии, ему всего 22, и он уже выступал за «Аякс» и «Вольфсбург». В Германии у голландца карьера не сложилась, но Слуцкий на примере с Эдегором показал, что умеет заново открывать таланты.

    Вчера Базур отыграл 85 минут и уже забил один гол. Правда, по итогу получил вторую желтую карточку и не закончил матч. На исход матча, к счастью, это не повлияло – оставшиеся 10 минут «Витесс» сохранял счет 2:2.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Фейсбук «Витесса»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1867

      Dellleone 1 час назад

      Спасибо за статью!

      1
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      Рейтинг: +282

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Молодец Леня! Дают работать! И это главное!

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