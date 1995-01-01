Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Основное и добавленное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «Сити» выиграл со счетом 5:4.

Суперкубок Англии

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 12; 1:1 – Матип, 77.

«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд (Матип, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Салах, Фирмино (Шакири, 79), Ориги (Оклсэд-Чемберлен, 79).

«Манчестер Сити»: Браво, Зинченко, Отаменди, Стоунс, Уокер, Давид Силва (Гюндоган, 61), Родриго, Де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Жеузс, 13), Стерлинг, Бернарду Силва.

Предупреждение: нет – Де Брюйне, 33.

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