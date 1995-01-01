Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти

    «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Основное и добавленное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «Сити» выиграл со счетом 5:4.

    Суперкубок Англии

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1 (4:5 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 12; 1:1 – Матип, 77.

    «Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд (Матип, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Салах, Фирмино (Шакири, 79), Ориги (Оклсэд-Чемберлен, 79).

    «Манчестер Сити»: Браво, Зинченко, Отаменди, Стоунс, Уокер, Давид Силва (Гюндоган, 61), Родриго, Де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Жеузс, 13), Стерлинг, Бернарду Силва.

    Предупреждение: нет – Де Брюйне, 33.

    Уокер спас Суперкубок Англии для «Манчестер Сити»: выбил мяч через себя с самой линии на 94 минуте

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:09
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Вальдемар IV 12 минут назад

      фактически пари матч кубок, ливер потом лч или на чемп силы кинет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10152

      Garrincha58 20 минут назад

      весёленькая игра это АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Artemka444 30 минут назад

      Матч был хорош со всех сторон!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      САНЁК17 40 минут назад

      Да Уокер спаситель сити,а этот Стерлинг командный боль,который вызиваюший инсульт,с одним голом вывел команду перед,два не забитыми голами мучал команду нервничать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2902

      BarStep > САНЁК17 33 минуты назад

      САНЁК, ты точно Санёк???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +725

      САНЁК17 > BarStep 30 минут назад

      А что есть сомнение?а по какой цели интересуемся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2902

      BarStep > САНЁК17 27 минут назад

      Да так, без цели... Но сомнения большие..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3050

      dinar7777dinar 42 минуты назад

      вейналдум поторопился !! браво гадал и уже начал падать в тот угол ! катни как шакири но нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7788

      Cules2013 1 час назад

      Пеп в Сити ни одной серии пенальти не проиграл)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6857

      Skull_Boy 1 час назад

      Спасение Уокера наверное самое то, что можно запомнить из этого матча

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru