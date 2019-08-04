Уокер спас Суперкубок Англии для «Манчестер Сити»: выбил мяч через себя с самой линии на 94 минуте

Ключевой момент матча.

«Манчестер Сити» мощно начал матч за Суперкубок с «Ливерпулем», забив гол уже на 12 минуте. Но ближе к концу игры «Ливерпуль» включился и начал давить: на 77 минуте забил Матип, а в конце Салах выкатился на ударную позицию и отправил мяч в пустые ворота. Дальше – смотрите сами.

twit text — The FA (@FA) August 4, 2019

Дальше героем матча был уже вратарь Клаудио Браво, отбивший удар Вейналдума. Кстати, в прошлом сезоне Браво тоже играл в матче за Суперкубок (с «Челси»), но тогда в основном веселил всех своими ошибками. Например такими:

Сегодня чилийский голкипер классно провел игру, несмотря на то, что практически весь прошлый сезон провел в запасе: он заменял Эдерсона только в матчах кубка.

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