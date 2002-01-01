Сенегал проиграл свой второй финал Кубка Африки из двух

Сборная Сенегала в финале Кубка Африки с минимальным счетом уступила Алжиру. Это второе поражение сенегальцев в решающем матче турнира подряд.

Впервые в финале континентального соревнования Сенегал сыграл в 2002 году. Тогда соперником были камерунцы, которые добились победы в серии пенальти (основное и дополнительное время – 0:0).