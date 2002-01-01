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    Сенегал проиграл свой второй финал Кубка Африки из двух

    Сборная Сенегала в финале Кубка Африки с минимальным счетом уступила Алжиру. Это второе поражение сенегальцев в решающем матче турнира подряд.

    Впервые в финале континентального соревнования Сенегал сыграл в 2002 году. Тогда соперником были камерунцы, которые добились победы в серии пенальти (основное и дополнительное время – 0:0).

    • Главное достижение сенегальцев на чемпионатах мира – 1/4 финала в 2002 году.
    • В текущем розыгрыше сенегальцы уступили Алжиру и на групповом этапе.
    • Сборная Алжира взяла второй для себя Кубок Африки.

    Источник: Бомбардир.ру

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