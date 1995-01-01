Goal: Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года

Федерация футбола Аргентины в скором времени заключит новый контракт с главным тренером национальной сборной Лионелем Скалони.

Как сообщает Goal.com, стороны договорились о продлении действующего соглашения до 2022 года.

Инициатором продолжения сотрудничества с 41-летним специалистом стал директор аргентинской сборной Сесар Луис Менотти.