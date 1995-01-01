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    Goal: Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года

    Федерация футбола Аргентины в скором времени заключит новый контракт с главным тренером национальной сборной Лионелем Скалони.

    Как сообщает Goal.com, стороны договорились о продлении действующего соглашения до 2022 года.

    Инициатором продолжения сотрудничества с 41-летним специалистом стал директор аргентинской сборной Сесар Луис Менотти.

    • Скалони возглавил команду в августе прошлого года.
    • Его контракт с федерацией истекал в конце нынешнего года.
    • Под руководством Скалони аргентинцы стали бронзовыми призерами Кубка Америки-2019.

    Источник: Goal.com

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