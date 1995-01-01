Goal: Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года

Федерация футбола Аргентины в скором времени заключит новый контракт с главным тренером национальной сборной Лионелем Скалони.
Как сообщает Goal.com, стороны договорились о продлении действующего соглашения до 2022 года.
Инициатором продолжения сотрудничества с 41-летним специалистом стал директор аргентинской сборной Сесар Луис Менотти.
- Скалони возглавил команду в августе прошлого года.
- Его контракт с федерацией истекал в конце нынешнего года.
- Под руководством Скалони аргентинцы стали бронзовыми призерами Кубка Америки-2019.