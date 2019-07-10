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    «Коммерсант»: Okko окупил покупку прав на показ АПЛ, подписав контракт с БК «Олимп»

    Букмекерская контора «Олимп» заключила эксклюзивное партнерское соглашение с онлайн-кинотеатром Окко (принадлежит Rambler Group), который будет транслировать матчи АПЛ в новом сезоне.

    Контракт подписан на один сезон и имеет возможность продления. По договору «Олимп» получит исключительные права на показ турнира в пунктах приема ставок и барах и сможет организовывать фан-зоны для просмотра. Сумма сделки оценивается в 18–22 миллиона евро.

    Okko получил права на эксклюзивную трансляцию матчей АПЛ на территории России в 2019–2022 годах за 7 млн евро в год. До этого чемпионат Англии показывал телеканал «Матч ТВ».

    • Ранее сообщалось, что Okko начал продажу подписок на трансляции матчей АПЛ.
    • Стоимость подписки на месяц составляет 519 рублей.

    Источник: «Коммерсант»

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    10.07.2019 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 10 июля 2019, 20:58

      Всех гонят в "КОНТОРЫ"

      0
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      Рейтинг: +10

      KARENmanchutd 10 июля 2019, 18:46

      sukkkkki okko......... vi gavno a ne transliruyushi..........

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2019, 14:25

      ну теперь им по фигу будут у них покупать подписку или нет, вот так у нас всегда всё для людей скупят нехорошиелюди перепродадут другим таким же и дело в шляпе

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