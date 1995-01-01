Сборная Бразилии выиграла все пять домашних Кубков Америки

В финальном матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии обыграла Перу со счетом 3:1.

Бразилия принимала континентальное первенство в пятый раз в истории. Во всех этих турнирах (1919, 1922, 1949, 1989, 2019) бразильцы становились победителями.

Впрочем, бразильская сборная довольно успешна в Кубке Америки и за пределами своей страны. Они выиграли пять из девяти последних турниров (1997, 1999, 2004, 2007 и 2019).

Всего бразильцы брали данный трофей девять раз.

Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча