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    Сборная Бразилии выиграла все пять домашних Кубков Америки

    В финальном матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии обыграла Перу со счетом 3:1.

    Бразилия принимала континентальное первенство в пятый раз в истории. Во всех этих турнирах (1919, 1922, 1949, 1989, 2019) бразильцы становились победителями.

    Впрочем, бразильская сборная довольно успешна в Кубке Америки и за пределами своей страны. Они выиграли пять из девяти последних турниров (1997, 1999, 2004, 2007 и 2019).

    Всего бразильцы брали данный трофей девять раз.

    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча

    Источник: Opta

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1975

      Dgad 24 минуты назад

      Все по делу, Перу на данный момент Бразилии не уровень.

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