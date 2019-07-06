Арбитр матча Аргентина – Чили в своем рапорте объяснил удаления Месси и Меделя

Арбитр матча за третье место на Кубке Америки между Аргентиной и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в рапорте об игре объявил причины удалений нападающего аргентинцев Лионеля Месси и полузащитника чилийцев Гари Меделя.

На 37-й минуте встречи между футболистами произошла потасовка, в результате которой судья из Парагвая показал обоим красные карточки.

«Использование нецензурных, оскорбительных или унижающих слов и/или жестов для противостояния с соперником в эпизоде, когда мяч находится не в игре; нанесение сопернику сильного удара плечом», – говорится о нарушении Месси.

«Использование нецензурных, оскорбительных или унизительные слов и/или жестов для противостояния с соперником в эпизоде, когда мяч находится не в игре. Грубые удары соперника грудью и рукой вплоть до вмешательства своих партнеров по команде», – написал де Вивар в отношении удаления Меделя.