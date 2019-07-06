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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Арбитр матча Аргентина – Чили в своем рапорте объяснил удаления Месси и Меделя

    Арбитр матча за третье место на Кубке Америки между Аргентиной и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в рапорте об игре объявил причины удалений нападающего аргентинцев Лионеля Месси и полузащитника чилийцев Гари Меделя.

    На 37-й минуте встречи между футболистами произошла потасовка, в результате которой судья из Парагвая показал обоим красные карточки.

    «Использование нецензурных, оскорбительных или унижающих слов и/или жестов для противостояния с соперником в эпизоде, когда мяч находится не в игре; нанесение сопернику сильного удара плечом», – говорится о нарушении Месси.

    «Использование нецензурных, оскорбительных или унизительные слов и/или жестов для противостояния с соперником в эпизоде, когда мяч находится не в игре. Грубые удары соперника грудью и рукой вплоть до вмешательства своих партнеров по команде», – написал де Вивар в отношении удаления Меделя.

    Источник: Infobae

    Аргентинская интернет-газета о текущих событиях и экономике, созданная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Одно из самых посещаемых интернет-изданий страны.

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +121

      kepим 24 минуты назад

      Правильное удаление
      Над было чуть остудить
      Не было бы месси такого резонанса небылобы

      0
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      Рейтинг: +4129

      subbotaspartak 32 минуты назад

      Главное стула в руках не у кого не было, а он осудил.
      Учудил.

      0
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      Рейтинг: +1615

      Masteralex 1 час назад

      не арбитр, а долбоящер, думаю это его последний матч на международном уровне

      немного подставленное плечо под толчок грудью = "нанесение сопернику сильного удара плечом"

      толкание грудью = "грубые удары соперника грудью", а это вообще из разряда ударил соперника глазом в кулак

      я хоть и не фанат Месси, но тут даже желтой не было, просто устное предупреждение обычно, чтобы вели себя поспокойнее

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3049

      dinar7777dinar 1 час назад

      Во придурок .

      2
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      Рейтинг: +531

      Томик 1 час назад

      Как будто объяснение Карасёва прочитал. Тот всё что угодно может объяснить.

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