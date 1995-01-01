Полузащитник «Оренбурга» Сутормин: «Черчесов сказал: «Работой дальше»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин рассказал о своем попадании в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам отбора Евро-2020.

– Давно запланировали дату свадьбы?

– За год. Изначально хотели назначить ее на 1 или 2 июня, а потом посмотрели календарь РПЛ и поняли, что в эти дни будут играться стыковые матчи. В них мог оказаться и «Оренбург», поэтому пришлось свадьбу на неделю переносить. А уже много позже выяснилось про игру сборной.

– Черчесова удовлетворили ваши объяснения?

– Мы друг друга выслушали, он сказал: «Это никак не повлияет на твои перспективы в сборной, работай дальше. Все зависит только от твоей игры». Буду дальше работать и надеяться попасть в состав национальной команды. Я верю в себя и постараюсь доказать свою состоятельность главному тренеру.

– Вы планировали свадьбу с учетом возможной игры «Оренбурга» в переходных матчах, то есть для вас седьмое место стало неожиданным?

– Когда мы собирались командой в начале сезона, настраивали себя биться в каждом матче, даже несмотря на не самый опытный для премьер-лиги состав. Понимали, что все в наших силах, главное, верить, работать, и все придет. Первые матчи это доказали, потом усиление подъехало. В целом мы без больших спадов прошли сезон. Я бы не сказал, что мы выглядели слабее кого-то. Считаю, что заняли то место, которое заслужили по игре и всему остальному.