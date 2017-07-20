Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Сборная Египта исключила Варду из состава на Кубке Африки за сексуальные домогательства в интернете

    Египетская футбольная ассоциация объявила об исключении из состава сборной по дисциплинарным причинам полузащитника Амра Варды.

    «Глава Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида принял решение отчислить Амра Варду из расположения сборной после консультации с техническим и административным персоналом команды в целях поддержания дисциплины и концентрации.

    Национальная команда планирует завершить Кубок африканских наций с 22 игроками», – говорится в заявлении ЕФА.

    По информации Egyptian Streets, несколько дней назад 25-летний футболист был обвинен в сексуальных домогательствах к женщинам в интернете. Впервые об этом заявила египетско-британская модель Мерхан Келлер, которая утверждала, что игрок прислал ей неуместные и агрессивные сообщения.

    Позже Келлер поделилась свидетельскими показаниями ряда других женщин, которые связались с ней, заявив, что они также получили нежелательные и неуместные сообщения от полузащитника. Кроме того, многие женщины в частном порядке опубликовали информацию о своих встречах с футболистом греческого ПАОКа.

    В соцсетях распространились скриншоты сообщений и видео, предположительно отправленных Вардой женщинам. Десятки женщин утверждали, что стали жертвами сексуальных домогательств Варды посредством интернета. Судя по некоторым скриншотам, получив отказ, Варда становился агрессивным.

    • Сегодня в 23:00 по московскому времени Египет встретится с ДР Конго во втором туре КАН.
    • После одного матча в активе африканской команды три очка, она занимает второе место в группе А.

    Источник: Официальный сайт Египетской футбольной ассоциации

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru