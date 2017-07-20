Сборная Египта исключила Варду из состава на Кубке Африки за сексуальные домогательства в интернете

Египетская футбольная ассоциация объявила об исключении из состава сборной по дисциплинарным причинам полузащитника Амра Варды.

«Глава Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида принял решение отчислить Амра Варду из расположения сборной после консультации с техническим и административным персоналом команды в целях поддержания дисциплины и концентрации.

Национальная команда планирует завершить Кубок африканских наций с 22 игроками», – говорится в заявлении ЕФА.

По информации Egyptian Streets, несколько дней назад 25-летний футболист был обвинен в сексуальных домогательствах к женщинам в интернете. Впервые об этом заявила египетско-британская модель Мерхан Келлер, которая утверждала, что игрок прислал ей неуместные и агрессивные сообщения.

Позже Келлер поделилась свидетельскими показаниями ряда других женщин, которые связались с ней, заявив, что они также получили нежелательные и неуместные сообщения от полузащитника. Кроме того, многие женщины в частном порядке опубликовали информацию о своих встречах с футболистом греческого ПАОКа.

В соцсетях распространились скриншоты сообщений и видео, предположительно отправленных Вардой женщинам. Десятки женщин утверждали, что стали жертвами сексуальных домогательств Варды посредством интернета. Судя по некоторым скриншотам, получив отказ, Варда становился агрессивным.