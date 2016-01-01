Главные новости дня. Федун пообещал подарить «Спартак» фанатам, Неймар анонсировал возвращение в «Барселону»

«Барселона» не будет покупать де Лигта.

Неймар анонсировал возвращение в «Барселону».

Алвес объявил об уходе из «ПСЖ».

«Краснодар» хочет купить Идрисси из «АЗ Алкмаара».

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами.

«Зенит» согласился продать Ригони «Ривер Плейту» за 9 миллионов».

«Не понял, что там было написано». Новичок «Реала» Менди объяснил, почему лайкнул твит «Лукаса нужно выгнать».

Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да».

Ну как там Гризманн? Он до сих пор без клуба