Главные новости дня. Федун пообещал подарить «Спартак» фанатам, Неймар анонсировал возвращение в «Барселону»

«Барселона» не будет покупать де Лигта.
Неймар анонсировал возвращение в «Барселону».
Алвес объявил об уходе из «ПСЖ».
«Краснодар» хочет купить Идрисси из «АЗ Алкмаара».
Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами.
«Зенит» согласился продать Ригони «Ривер Плейту» за 9 миллионов».
«Не понял, что там было написано». Новичок «Реала» Менди объяснил, почему лайкнул твит «Лукаса нужно выгнать».
Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да».
Ну как там Гризманн? Он до сих пор без клуба