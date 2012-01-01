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    Sport.es: Неймар анонсировал возвращение в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается этим летом вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.

    По информации источника, бразилец через мессенджер WhatsApp заверил бывших партнeров по каталонской команде в том, что возвращается на «Камп Ноу».

    «Сохраняйте спокойствие, я возвращаюсь», – написал Неймар.

    • Два года назад «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.

    Sport.es: Неймар готов выполнить все условия «Барселоны»

    «Барселона» не готова платить за Неймара более 200 миллионов и хочет, чтобы форвард снизил запросы по зарплате

    Источник: Sport.es

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