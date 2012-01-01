Sport.es: Неймар анонсировал возвращение в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается этим летом вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, бразилец через мессенджер WhatsApp заверил бывших партнeров по каталонской команде в том, что возвращается на «Камп Ноу».

«Сохраняйте спокойствие, я возвращаюсь», – написал Неймар.

Два года назад «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.

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