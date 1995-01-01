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    Sport.es: Неймар готов выполнить все условия «Барселоны»

    Ради возвращения в «Барселону» нападающий «ПСЖ» Неймар готов выполнить все условия, выдвинутые каталонским клубом.

    По информации Sport.es, бразилец должен публично заявить о желании покинуть парижскую команду и вернуться на «Камп Ноу».

    Кроме того, форварду придется пойти на понижение зарплаты, а также отозвать иск против «Барселоны» о выплате бонуса за продление контракта в 2016 году.

    В пятницу стало известно, что «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо, а «Реал» отказался от идеи подписать игрока.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +558

      VVadic 41 минуту назад

      Кроме того, взять за щеку у руководства и команды.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3601

      la verdad > VVadic 40 минут назад

      Это только в Мадриде такие порядки :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1536

      SarJr 53 минуты назад

      Пффф, и все?! Предложили бы нормально: наполовину трансфер оплачиваешь сам. Вот тогда бы посмотрели, насколько это ему надо. А так.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Юрбан-Зенит 53 минуты назад

      Круговорот Неймара в футболе

      4
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      Рейтинг: +3601

      la verdad > Юрбан-Зенит 40 минут назад

      Ну есть и более интересные персонажи... Игуаин или Ибрагимович. Сменить пару клубов до 28 лет- это почти патриотизм :)

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