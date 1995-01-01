Sport.es: Неймар готов выполнить все условия «Барселоны»

Ради возвращения в «Барселону» нападающий «ПСЖ» Неймар готов выполнить все условия, выдвинутые каталонским клубом.

По информации Sport.es, бразилец должен публично заявить о желании покинуть парижскую команду и вернуться на «Камп Ноу».

Кроме того, форварду придется пойти на понижение зарплаты, а также отозвать иск против «Барселоны» о выплате бонуса за продление контракта в 2016 году.

В пятницу стало известно, что «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо, а «Реал» отказался от идеи подписать игрока.