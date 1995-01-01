Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Sport.es: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов и Коутиньо

    «Барселона» и «ПСЖ» через посредников ведут переговоры о трансфере нападающего Неймара.

    Как сообщает Sport.es, каталонский клуб не готов платить за бразильца 300 миллионов евро. Именно в такую сумму оценили игрока парижане.

    «Барса» намерена включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо, который входит в сферу интересов «ПСЖ».

    Испанцы намерены сделать следующее предложение – 100 миллионов евро и права на бразильского хавбека.

    Кроме того, рассматривается вариант с переходом в «ПСЖ» защитника Самуэля Умтити или полузащитника Ивана Ракитича, что позволило бы «Барселоне» еще больше сэкономить на трансфере.

    Два года назад французский клуб приобрел Неймара за 222 миллиона евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1534

      SarJr 3 минуты назад

      Лучше неиграбельное бревно в составе, чем возвращения предателя и свиноты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      VVadic 52 минуты назад

      Всех троих и 100млн = Неймар

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      FENIX-SL > VVadic 31 минуту назад

      что то ты переоцениваешь его

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +556

      VVadic > FENIX-SL 13 минут назад

      Это ПСЖ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2550

      serppion > VVadic 11 минут назад

      Неймар давно уже хромая утка. Игрок явно переоценен. И, как оказывается, он еще дерьмовый человек.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79042
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru