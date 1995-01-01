Sport.es: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов и Коутиньо

«Барселона» и «ПСЖ» через посредников ведут переговоры о трансфере нападающего Неймара.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб не готов платить за бразильца 300 миллионов евро. Именно в такую сумму оценили игрока парижане.

«Барса» намерена включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо, который входит в сферу интересов «ПСЖ».

Испанцы намерены сделать следующее предложение – 100 миллионов евро и права на бразильского хавбека.

Кроме того, рассматривается вариант с переходом в «ПСЖ» защитника Самуэля Умтити или полузащитника Ивана Ракитича, что позволило бы «Барселоне» еще больше сэкономить на трансфере.

Два года назад французский клуб приобрел Неймара за 222 миллиона евро.