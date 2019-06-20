COPE: «Реал» отказался от идеи подписать Неймара

«Реал» не будет бороться за нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, бразилец не входит в список трансферных целей мадридского клуба.

При этом «Реалу» интересен другой форвард парижан – Килиан Мбаппе.

На Неймара претендует «Барселона», которая готова предложить за него 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее «ПСЖ» оценил игрока в 300 миллионов евро.