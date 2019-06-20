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    COPE: «Реал» отказался от идеи подписать Неймара

    «Реал» не будет бороться за нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает радиостанция COPE.

    По информации источника, бразилец не входит в список трансферных целей мадридского клуба.

    При этом «Реалу» интересен другой форвард парижан – Килиан Мбаппе.

    На Неймара претендует «Барселона», которая готова предложить за него 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Ранее «ПСЖ» оценил игрока в 300 миллионов евро.

    Источник: COPE

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7994

      DeStar 19 минут назад

      так а куда его уже брать ,Азар слева есть. Разница в возрасте с неймаром - год. Все уже. когда азар закончит в реале неймару будет каких 31-32

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