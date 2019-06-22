Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    «Барселона» не готова платить за Неймара более 200 миллионов и хочет, чтобы форвард снизил запросы по зарплате

    «Барселона» работает над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Как сообщает Мarca, парижане хотят получить за бразильца 250 миллионов евро. Каталонский клуб считает, что 27-летний игрок стоит не более 200 миллионов.

    Кроме того, «Барселона» хочет, чтобы форвард уменьшил свои запросы по зарплате, которая в «ПСЖ» составляет 36 миллионов евро в год.

    • Неймар выступал за каталонцев с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне нападающий провел за парижскую команду 28 матчей, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

    Sport.es: Неймар готов выполнить все условия «Барселоны»

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71889
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru