«Барселона» не готова платить за Неймара более 200 миллионов и хочет, чтобы форвард снизил запросы по зарплате

«Барселона» работает над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает Мarca, парижане хотят получить за бразильца 250 миллионов евро. Каталонский клуб считает, что 27-летний игрок стоит не более 200 миллионов.

Кроме того, «Барселона» хочет, чтобы форвард уменьшил свои запросы по зарплате, которая в «ПСЖ» составляет 36 миллионов евро в год.

Неймар выступал за каталонцев с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне нападающий провел за парижскую команду 28 матчей, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

Sport.es: Неймар готов выполнить все условия «Барселоны»