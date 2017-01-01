Журналист Мендия: «Зенит» согласился продать Ригони «Ривер Плейту» за 9 миллионов»

Зенит освобождает место для нового форварда?
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может возвратиться на родину, информирует журналист Мати Мендия. Россияне готовы продать футболиста «Ривер Плейту» за 9 миллионов евро.
Ранее Ригони также интересовался «Бока Хуниорс». «Ривер Плейт» же готов выплачивать 9 миллионов только в рассрочку.
- Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. Televisa сообщает, что он перешел в клуб из «Индепендьенте» за 10,21 миллиона долларов.
- Первую половину прошедшего сезона Ригони провел в «Аталанте». Он сыграл в Италии в 13 матчах и забил три гола.
- Зимой футболист вернулся в «Зенит». Он провел 11 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал три ассиста.
Источник: Твиттер Мати Мендии
Аргентинский журналист, специализируется на освещении «Ривер Плейта» и «Эстудиантеса». Аудитория в твиттере - более 8 тысяч подписчиков.