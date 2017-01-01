Журналист Мендия: «Зенит» согласился продать Ригони «Ривер Плейту» за 9 миллионов»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может возвратиться на родину, информирует журналист Мати Мендия. Россияне готовы продать футболиста «Ривер Плейту» за 9 миллионов евро.

Ранее Ригони также интересовался «Бока Хуниорс». «Ривер Плейт» же готов выплачивать 9 миллионов только в рассрочку.