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    Журналист Мендия: «Зенит» согласился продать Ригони «Ривер Плейту» за 9 миллионов»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может возвратиться на родину, информирует журналист Мати Мендия. Россияне готовы продать футболиста «Ривер Плейту» за 9 миллионов евро.

    Ранее Ригони также интересовался «Бока Хуниорс». «Ривер Плейт» же готов выплачивать 9 миллионов только в рассрочку.

    • Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. Televisa сообщает, что он перешел в клуб из «Индепендьенте» за 10,21 миллиона долларов.
    • Первую половину прошедшего сезона Ригони провел в «Аталанте». Он сыграл в Италии в 13 матчах и забил три гола.
    • Зимой футболист вернулся в «Зенит». Он провел 11 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал три ассиста.

    Источник: Твиттер Мати Мендии

    Аргентинский журналист, специализируется на освещении «Ривер Плейта» и «Эстудиантеса». Аудитория в твиттере - более 8 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +686

      ДВС 7 минут назад

      Зенит освобождает место для нового форварда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1627

      TOL47 8 минут назад

      Освободил место, а то нестабильный игрок, может спать на бровке все 90 минут.

      0
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