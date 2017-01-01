«Не понял, что там было написано». Новичок «Реала» Менди объяснил, почему лайкнул твит «Лукаса нужно выгнать»

Глушаков расскажет что бывает за это.
Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди объяснил, почему поставил лайк под твитом с призывом выгнать из клуба атакующего игрока Лукаса Васкеса (см. скрин ниже). По словам француза, он не понял смысл реплики.
«Не понял, что там было написано. Постараюсь побыстрее выучить испанский. Вперед, Мадрид», – написал футболист.
- «Лион» купил Менди летом 2017 года у «Гавра» за 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне футболист сыграл в 44 матчах за «Лион», забил три гола и отдал три голевые передачи.
- «Реал» в последнем сезоне Примеры финишировал третьим.