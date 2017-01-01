«Не понял, что там было написано». Новичок «Реала» Менди объяснил, почему лайкнул твит «Лукаса нужно выгнать»

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди объяснил, почему поставил лайк под твитом с призывом выгнать из клуба атакующего игрока Лукаса Васкеса (см. скрин ниже). По словам француза, он не понял смысл реплики.

«Не понял, что там было написано. Постараюсь побыстрее выучить испанский. Вперед, Мадрид», – написал футболист.