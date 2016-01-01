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    Тренер Катара Санчес – о матче с Аргентиной: «Мы приехали сражаться, а не селфи с Месси делать»

    Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка Америки против аргентинцев. Азиаты имеют шансы на попадание в плей-офф.

    «У нас в составе есть отличные профессионалы. Мы приехали сражаться, а не делать селфи с Лионелем Месси. Аргентина – фаворит. Будем бороться. Шансы у нас есть, это оптимистично», – цитирует Санчеса A Bola.

    • Катар занимает в группе третье место, аргентинцы – последнее.
    • Встреча начнется в 22:00 по Москве.
    • Катар – страна-хозяйка чемпионата мира-2022.

    Источник: A Bola

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2628

      Yev 40 минут назад

      Позиция хорошая, но надеюсь Аргентина победит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3530

      vladik12 54 минуты назад

      Здравая позиция.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30402

      portero 1 час назад

      Арги могут сотворить что угодно......

      0
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