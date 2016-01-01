Тренер Катара Санчес – о матче с Аргентиной: «Мы приехали сражаться, а не селфи с Месси делать»

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка Америки против аргентинцев. Азиаты имеют шансы на попадание в плей-офф.

«У нас в составе есть отличные профессионалы. Мы приехали сражаться, а не делать селфи с Лионелем Месси. Аргентина – фаворит. Будем бороться. Шансы у нас есть, это оптимистично», – цитирует Санчеса A Bola.