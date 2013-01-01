Кубок Америки. Дубль Миеси помог Японии сыграть вничью с Уругваем

Сборная Уругвая не смогла переиграть команду Японии в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча, которая завершилась со счетом 2:2, состоялась на стадионе «Арена-Гремио» в Порту-Алегри.

После двух туров сборная Уругвая лидирует в группе C, набрав четыре очка. Японские футболисты идут третьими, имея один балл перед решающим туром.

Кубок Америки. Группа C. 2-й тур

Уругвай – Япония – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Миеси, 25; 1:1 – Суарес (с пенальти), 32; 2:1 – Миеси, 59; 2:2 – Хименес, 66.

Календарь Кубка Америки

Турнирная таблица Кубка Америки