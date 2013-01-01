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    Кубок Америки. Дубль Миеси помог Японии сыграть вничью с Уругваем

    Сборная Уругвая не смогла переиграть команду Японии в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча, которая завершилась со счетом 2:2, состоялась на стадионе «Арена-Гремио» в Порту-Алегри.

    После двух туров сборная Уругвая лидирует в группе C, набрав четыре очка. Японские футболисты идут третьими, имея один балл перед решающим туром.

    Кубок Америки. Группа C. 2-й тур

    Уругвай – Япония – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Миеси, 25; 1:1 – Суарес (с пенальти), 32; 2:1 – Миеси, 59; 2:2 – Хименес, 66.

    Календарь Кубка Америки

    Турнирная таблица Кубка Америки

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7363

      Cules2013 32 минуты назад

      Уругвай – Япония – 1:0 (1:1)
      ---
      это как? при счёте 2-2?

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      Рейтинг: +7363

      Cules2013 33 минуты назад

      я прочитал Месси, и 10 сек ступора)))

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