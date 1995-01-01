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    Тите: «Мы знаем, как справиться с нашими проблемами»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите после ничьи против сборной Венесуэлы (0:0) прокомментировал выступление своих футболистов.

    «У нас есть проблемы, но мы знаем, как с ними справиться. Перед началом второго тайма я дал установку играть в быстрый пас и использовать свободные зоны. Футболистам важно самим научиться справляться с давлением. Болельщики ждут от нас голов, и мы не имеем права их подводить», – заявил специалист.

    • Бразильцы после двух туров делят лидерство группы А со сборной Перу.
    • 22 июня сборная Бразилии сыграет против перуанцев.

    Источник: Goal

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