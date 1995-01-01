Санчес забил первый мяч с января нынешнего года

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Чили Алексис Санчес забил первый мяч с января 2019 года.
В матче 1 тура кубка Америки против сборной Японии чилиец забил один гол (4:0).
Последний раз форвард отличался 25 января 2019 года в составе «МЮ» в матче кубка лиги против «Арсенала» (3:1).
- Из-за серии травм Алексис пропустил 12 матчей «МЮ» в период с января по май 2019-го.
- В прошедшем сезоне Санчес провел в сумме 877 минут в составе клуба, забил один гол и сделал девять голевых передач.
- Санчес получает около 500 тысяч фунтов в неделю. Он самый высокооплачиваемый игрок «МЮ».