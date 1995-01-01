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    Санчес забил первый мяч с января нынешнего года

    Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Чили Алексис Санчес забил первый мяч с января 2019 года.

    В матче 1 тура кубка Америки против сборной Японии чилиец забил один гол (4:0).

    Последний раз форвард отличался 25 января 2019 года в составе «МЮ» в матче кубка лиги против «Арсенала» (3:1).

    • Из-за серии травм Алексис пропустил 12 матчей «МЮ» в период с января по май 2019-го.
    • В прошедшем сезоне Санчес провел в сумме 877 минут в составе клуба, забил один гол и сделал девять голевых передач.
    • Санчес получает около 500 тысяч фунтов в неделю. Он самый высокооплачиваемый игрок «МЮ».

    Источник: Бомбардир.ру

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