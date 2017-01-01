Тите: «Неймару нужна семья. Только в таком клубе он сможет показать лучшую игру»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о том, какой клуб лучше всего подойдет Неймару в случае ухода из «ПСЖ».

«На месте Неймара я бы искал клуб, в котором чувствовал себя счастливым. Это должна быть семья. Лишь в этом случае он сможет показывать лучшую игру. Это всегда серьезный вопрос для футболиста», – заявил главный тренер сборной Бразилии.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017-м за рекордные 222 миллиона евро.

Его контракт действует до лета 2022 года.

За 17 матчей в составе «ПСЖ» в прошедшем сезоне бразилец забил 15 мячей и сделал 8 ассистов.

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»