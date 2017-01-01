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    Тите: «Неймару нужна семья. Только в таком клубе он сможет показать лучшую игру»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о том, какой клуб лучше всего подойдет Неймару в случае ухода из «ПСЖ».

    «На месте Неймара я бы искал клуб, в котором чувствовал себя счастливым. Это должна быть семья. Лишь в этом случае он сможет показывать лучшую игру. Это всегда серьезный вопрос для футболиста», – заявил главный тренер сборной Бразилии.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017-м за рекордные 222 миллиона евро.
    • Его контракт действует до лета 2022 года.
    • За 17 матчей в составе «ПСЖ» в прошедшем сезоне бразилец забил 15 мячей и сделал 8 ассистов.

    Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9732

      Garrincha58 11 минут назад

      Неймару уже не показать свою лучшую игру потому что травмы и его гонористый характер да и возраст уже не 23,а всё ближе к 30-ке

      0
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      Рейтинг: +602

      Mr Abdullaev 14 минут назад

      В Барсе разве небыло семьи ?
      Он наоборот семью оставил, побежал за мани)

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