Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что нападающий команды Неймар осознанно делал свой выбор, переходя в парижский клуб.

    «Никто не заставлял его подписывать контракт с «ПСЖ», никто не толкал его на это. Он пришел, зная, что соответствует проекту», – сказал аль-Хелаифи.

    • Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.
    • Ранее СМИ сообщил, что «ПСЖ» готов продать форварда этим летом.

    L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3125

      ivan-football-fan 1 час назад

      Выглядит, как ответ на вопрос: "...почему вы удерживаете бедного Неймара..."?)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      GSmall > ivan-football-fan 1 час назад

      Удерживаете в обмен на фуру денег в год

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru