Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что нападающий команды Неймар осознанно делал свой выбор, переходя в парижский клуб.

«Никто не заставлял его подписывать контракт с «ПСЖ», никто не толкал его на это. Он пришел, зная, что соответствует проекту», – сказал аль-Хелаифи.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

Ранее СМИ сообщил, что «ПСЖ» готов продать форварда этим летом.

L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании