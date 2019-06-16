L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании

Его место в Реал Сосьедаде.
Руководство «ПСЖ» готово расстаться с нападающим Неймаром, сообщает L'Equipe со ссылкой на собственный источник.
Парижский клуб отпустит 26-летнего футболиста, если получит выгодное финансовое предложение. Сообщается, что представитель бразильца Пини Захави начал работу по возвращению футболиста в Испанию.
Напомним, с 2013-го по 2017-й год Неймар выступал за «Барселону». Его переход в «ПСЖ» в августе 2017-го за 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории футбола.
- Форвард не играл с конца января по начало апреля из-за травмы плюсневой кости, полученной в матче Кубка Франции против «Страсбура». В клубном сезоне игрок забил 23 гола и отдал 18 ассистов в 28 играх всех турниров.
- Ранее Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и пропустит домашний Кубок Америки.