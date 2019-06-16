L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании

Руководство «ПСЖ» готово расстаться с нападающим Неймаром, сообщает L'Equipe со ссылкой на собственный источник.

Парижский клуб отпустит 26-летнего футболиста, если получит выгодное финансовое предложение. Сообщается, что представитель бразильца Пини Захави начал работу по возвращению футболиста в Испанию.

Напомним, с 2013-го по 2017-й год Неймар выступал за «Барселону». Его переход в «ПСЖ» в августе 2017-го за 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории футбола.