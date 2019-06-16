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    L'Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара, агент ищет варианты в Испании

    Руководство «ПСЖ» готово расстаться с нападающим Неймаром, сообщает L'Equipe со ссылкой на собственный источник.

    Парижский клуб отпустит 26-летнего футболиста, если получит выгодное финансовое предложение. Сообщается, что представитель бразильца Пини Захави начал работу по возвращению футболиста в Испанию.

    Напомним, с 2013-го по 2017-й год Неймар выступал за «Барселону». Его переход в «ПСЖ» в августе 2017-го за 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории футбола.

    • Форвард не играл с конца января по начало апреля из-за травмы плюсневой кости, полученной в матче Кубка Франции против «Страсбура». В клубном сезоне игрок забил 23 гола и отдал 18 ассистов в 28 играх всех турниров.
    • Ранее Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и пропустит домашний Кубок Америки.

    Источник: L'Equipe

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    16.06.2019 23:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6481

      KLIM777 28 минут назад

      Его место в Реал Сосьедаде.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1506

      SarJr > KLIM777 2 минуты назад

      не, не потянет. вот в какую нить нумансию из сегунды - как раз для него вариант

      0
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    • ...
      Рейтинг: +317

      ursosan 1 час назад

      100 кусков его цена сейчас. После барсы сдулся совсем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +537

      VVadic 1 час назад

      В Реале ждут Мбаппе.
      Барса Гризманна купила.
      Сидеть будет Неймар до конца контракта в Париже, пока совсем не сломается.

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