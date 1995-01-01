Тренер сборной Бразилии Тите: «Свист болельщиков? С этим нужно справляться»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после матча 1-го тура Кубка Америки-2019 против Боливии ответил на вопрос о свисте со стороны болельщиков.

«Когда команда не показывает хорошую игру, не стоит ждать понимания со стороны болельщиков. Они будут свистеть. С этим сталкиваются все. Когда игроки передают мяч с фланга в центр, а потом вратарю, фанаты свистят. Но нужно понимать, что игра иногда выстраивается через такие пасы.

Если игрок идет на соперника, обводит, ему аплодируют. Но нам нужно строить игру. Футболисты слышат свист, техничные игроки его слышат, молодые парни, но с этим нужно справляться», – сказал Тите.