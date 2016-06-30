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    Кубок Америки. Бразилия разгромила Боливию в матче-открытии турнира

    В ночь на субботу стартовал Кубок Америки-2019. В матче-открытии сборная Бразилии одержала крупную победу над Боливией.

    Хозяева турнира выиграли со счетом 3:0 благодаря дублю Филиппе Коутиньо и голу Эвертона Соареса.

    Кубок Америки-2019. 1-й тур

    Бразилия – Боливия – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Коутиньо (с пенальти), 50; 2:0 – Коутиньо, 53; 3:0 – Эвертон, 85.

    Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Филипе Луис, Дани Алвес, Маркиньос, Коутиньо, Каземиро, Ришарлисон (Виллиан, 84), Фернандиньо, Нерес (Эвертон, 81), Фирмино (Габриэл Жезус, 65).

    Боливия: Лампе, Бехарано, Акин, Бехарано, Джузино, Хустиниано, Сааведра (Вака, 64), Чумасеро, Кастро (Вака, 75), Сауседо (Вайяр, 59), Морено.

    Предупреждения: Сауседо, 20; Коутиньо, 66.

    Календарь Кубка Америки

    Турнирная таблица Кубка Америки

    Источник: Бомбардир.ру

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