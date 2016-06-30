Кубок Америки. Бразилия разгромила Боливию в матче-открытии турнира

В ночь на субботу стартовал Кубок Америки-2019. В матче-открытии сборная Бразилии одержала крупную победу над Боливией.

Хозяева турнира выиграли со счетом 3:0 благодаря дублю Филиппе Коутиньо и голу Эвертона Соареса.

Кубок Америки-2019. 1-й тур

Бразилия – Боливия – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо (с пенальти), 50; 2:0 – Коутиньо, 53; 3:0 – Эвертон, 85.

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Филипе Луис, Дани Алвес, Маркиньос, Коутиньо, Каземиро, Ришарлисон (Виллиан, 84), Фернандиньо, Нерес (Эвертон, 81), Фирмино (Габриэл Жезус, 65).

Боливия: Лампе, Бехарано, Акин, Бехарано, Джузино, Хустиниано, Сааведра (Вака, 64), Чумасеро, Кастро (Вака, 75), Сауседо (Вайяр, 59), Морено.

Предупреждения: Сауседо, 20; Коутиньо, 66.

Календарь Кубка Америки

Турнирная таблица Кубка Америки