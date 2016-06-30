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    На Кубок Америки-2019 продали 65 процентов билетов. Старт турнира – 15 июня

    Организационный комитет Кубка Америки-2019 рассказал о ходе продажи билетов. Соревнование пройдет в Бразилии и начнется 15 июня.

    «Есть матчи, которые вызывают большой интерес; есть игры, которые не так привлекательны. Такая ситуация на любом турнире. Мы рассчитывали продать 70 процентов билетов, но пока только 65. Ситуация может измениться после старта, когда интереса станет больше», – цитирует L'Equipe генерального директора оргкомитета Агберто Гимарайнша.

    • Соревнование начнется 15 июня матчем Бразилия – Боливия.
    • Действующий победитель – Чили (взяли турнир в 2015 и 2016 годах).
    • Помимо южноамериканских команд на турнире сыграют Япония и Катар.

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2607

      woyser 28 минут назад

      Катар и Япония среди участников?

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