На Кубок Америки-2019 продали 65 процентов билетов. Старт турнира – 15 июня

Организационный комитет Кубка Америки-2019 рассказал о ходе продажи билетов. Соревнование пройдет в Бразилии и начнется 15 июня.

«Есть матчи, которые вызывают большой интерес; есть игры, которые не так привлекательны. Такая ситуация на любом турнире. Мы рассчитывали продать 70 процентов билетов, но пока только 65. Ситуация может измениться после старта, когда интереса станет больше», – цитирует L'Equipe генерального директора оргкомитета Агберто Гимарайнша.