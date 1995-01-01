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    УЕФА объявил о старте продаж билетов на Евро-2020

    УЕФА начал продажу билетов на чемпионат Европы 2020 года. Первый этап подачи заявок пройдет с сегодняшнего дня по 12 июля.

    Ранее УЕФА назвал цены на билеты на Евро-2020. Они были распределены на несколько категорий.

    Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

    Самый дешевый билет на Евро-2020 будет стоить 30 евро, самый дорогой – почти 1000

    Источник: Твиттер УЕФА

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1217

      EcioAuditore 39 минут назад

      Еще не знаем кто будет на Евро в окончательном списке, но билеты мы уже продаем

      0
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      ...
      Рейтинг: +36

      Баден > EcioAuditore 20 минут назад

      Так всегда было, что на чм что на евро

      0
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