УЕФА объявил о старте продаж билетов на Евро-2020

УЕФА начал продажу билетов на чемпионат Европы 2020 года. Первый этап подачи заявок пройдет с сегодняшнего дня по 12 июля.

Ранее УЕФА назвал цены на билеты на Евро-2020. Они были распределены на несколько категорий.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Самый дешевый билет на Евро-2020 будет стоить 30 евро, самый дорогой – почти 1000