Аршавин: «Дзюбу можно было поменять, из-за усталости он часто ошибался»

На пачку чипсов. Хотя это их проблемы )
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу национальной команды над Кипром (1:0).
«Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости он часто ошибался», – заявил Аршавин в прямом эфире «Матч ТВ».
- Россия набрала девять очков и осталась на втором месте в таблице.
- Кипр с 3 очками идет пятым.
- В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией.