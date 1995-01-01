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    Аршавин: «Дзюбу можно было поменять, из-за усталости он часто ошибался»

    Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу национальной команды над Кипром (1:0).

    «Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости он часто ошибался», – заявил Аршавин в прямом эфире «Матч ТВ».

    • Россия набрала девять очков и осталась на втором месте в таблице.
    • Кипр с 3 очками идет пятым.
    • В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +289

      Vistavas 48 минут назад

      На пачку чипсов. Хотя это их проблемы )

      0
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      Рейтинг: +2416

      yorgenbarenz 1 час назад

      Андрей! Будь смелее.Когда Чабана нагонят(а это скоро произойдёт),иди в РФС и требуй поставить себя.

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