Аршавин: «Дзюбу можно было поменять, из-за усталости он часто ошибался»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу национальной команды над Кипром (1:0).

«Наши ребята заслужили победу, наиграли на второй гол, но немного не повезло. Во втором тайме игра успокоилась, команда была уставшей после игры с Сан-Марино, можно было бы Дзюбу поменять в атаке, на усталости он часто ошибался», – заявил Аршавин в прямом эфире «Матч ТВ».