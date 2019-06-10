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    Главный тренер сборной Кипра: «Будучи единым целым, мы сможем дать отпор России»

    Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон поделился ожиданиями от матча четвертого тура отбора Евро-2020 против команды России.

    «У нас был непростой матч со сборной Шотландии (1:2), а России, если выразиться помягче, достался более легкий соперник, чем нам. Это большой вызов для нас – мы играем с одним из лидеров нашей группы. Постараемся выжать максимум».

    Мы представляем, с кем нам предстоит сыграть, но тем не менее верим, что, будучи единым целым, сможем дать отпор сопернику и покажем все, на что способны.

    До тех пор, пока у нас есть шансы на третье место, мы будем бороться. У нас молодая и страстная команда, состоящая из игроков, настроенных только на победу», – сказал Шимон.

    • Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде. Сообщалось о продаже практически всех билетов.
    • Команда Станислава Черчесова занимает 2 место в отборочной группе I, отставая от бельгийцев на 3 очка.
    • Киприоты набрали 3 очка в игре с Сан-Марино (5:0) и занимают 4 строчку.
    • Сборная Кипра заняла 89 место из 211 в рейтинге ФИФА от 4 апреля.

    Источник: ТАСС

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    10.06.2019 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -9

      vitaliyfomichyov 11 июня 2019, 09:31


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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2019, 08:39

      вот будет смеху то

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