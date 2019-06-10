Главный тренер сборной Кипра: «Будучи единым целым, мы сможем дать отпор России»

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон поделился ожиданиями от матча четвертого тура отбора Евро-2020 против команды России.

«У нас был непростой матч со сборной Шотландии (1:2), а России, если выразиться помягче, достался более легкий соперник, чем нам. Это большой вызов для нас – мы играем с одним из лидеров нашей группы. Постараемся выжать максимум».

Мы представляем, с кем нам предстоит сыграть, но тем не менее верим, что, будучи единым целым, сможем дать отпор сопернику и покажем все, на что способны.

До тех пор, пока у нас есть шансы на третье место, мы будем бороться. У нас молодая и страстная команда, состоящая из игроков, настроенных только на победу», – сказал Шимон.