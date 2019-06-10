Главный тренер сборной Кипра: «Будучи единым целым, мы сможем дать отпор России»

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон поделился ожиданиями от матча четвертого тура отбора Евро-2020 против команды России.
«У нас был непростой матч со сборной Шотландии (1:2), а России, если выразиться помягче, достался более легкий соперник, чем нам. Это большой вызов для нас – мы играем с одним из лидеров нашей группы. Постараемся выжать максимум».
Мы представляем, с кем нам предстоит сыграть, но тем не менее верим, что, будучи единым целым, сможем дать отпор сопернику и покажем все, на что способны.
До тех пор, пока у нас есть шансы на третье место, мы будем бороться. У нас молодая и страстная команда, состоящая из игроков, настроенных только на победу», – сказал Шимон.
- Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде. Сообщалось о продаже практически всех билетов.
- Команда Станислава Черчесова занимает 2 место в отборочной группе I, отставая от бельгийцев на 3 очка.
- Киприоты набрали 3 очка в игре с Сан-Марино (5:0) и занимают 4 строчку.
- Сборная Кипра заняла 89 место из 211 в рейтинге ФИФА от 4 апреля.