Смолов – о сотом голе за карьеру: «Не буду лукавить, следил за своей статистикой»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от преодоления отметки в сто голов на высшем уровне. 29-летний форвард забил 100-й и 101-й голы в карьере в матче отбора к Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

– Не буду лукавить – следил за своей статистикой. Стремился как форвард и приятно, что цель достигнута. Но сейчас надо отнестись к этому просто как к цифре и концентрироваться дальше на своей работе. Все только начинается!

– Насколько символично то, что преодолели рубеж именно в сборной?

– Когда в полуфинале Кубка с «Ростовом» забил 99-й гол, у меня еще оставалась два матча в сезоне, хотел забить сотый за «Локо», но не получилось. Я даже с ребятами разговаривал, говорил, чтоб почаще на меня играли (смеется). Но вот в матче с «Уфой», например, не стал бить пенальти, потому что хотел забить с игры! И к тому же держал в уме, что впереди два матча сборной, и это хорошая возможность и хорошая мотивация. Плюс – матчи не товарищеские, а официальные, в таких отличиться и помочь команде вдвойне приятно.

– В сборной тоже просили ребят играть на вас?

– Нет! Но понимал, что игра с Сан-Марино – отличный шанс. В таких матчах часто бывает много голов, так что думал о сотне.

За свою карьеру Смолов выступал за такие команды, как «Динамо», «Фейеноорд», «Урал», «Краснодар».

Игрок дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.

Смолов забил два гола Сан-Марино. Это его 100-й и 101-й мячи в карьере