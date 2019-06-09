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    Смолов – о сотом голе за карьеру: «Не буду лукавить, следил за своей статистикой»

    Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от преодоления отметки в сто голов на высшем уровне. 29-летний форвард забил 100-й и 101-й голы в карьере в матче отбора к Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

    – Не буду лукавить – следил за своей статистикой. Стремился как форвард и приятно, что цель достигнута. Но сейчас надо отнестись к этому просто как к цифре и концентрироваться дальше на своей работе. Все только начинается!

    – Насколько символично то, что преодолели рубеж именно в сборной?

    – Когда в полуфинале Кубка с «Ростовом» забил 99-й гол, у меня еще оставалась два матча в сезоне, хотел забить сотый за «Локо», но не получилось. Я даже с ребятами разговаривал, говорил, чтоб почаще на меня играли (смеется). Но вот в матче с «Уфой», например, не стал бить пенальти, потому что хотел забить с игры! И к тому же держал в уме, что впереди два матча сборной, и это хорошая возможность и хорошая мотивация. Плюс – матчи не товарищеские, а официальные, в таких отличиться и помочь команде вдвойне приятно.

    – В сборной тоже просили ребят играть на вас?

    – Нет! Но понимал, что игра с Сан-Марино – отличный шанс. В таких матчах часто бывает много голов, так что думал о сотне.

    • За свою карьеру Смолов выступал за такие команды, как «Динамо», «Фейеноорд», «Урал», «Краснодар».
    • Игрок дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.

    Смолов забил два гола Сан-Марино. Это его 100-й и 101-й мячи в карьере

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2019 23:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      AtticusFinch 1 час назад

      Месси за сезон столько забивает, при том , что они почти ровесники...

      0
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      Рейтинг: +415

      Князев 1 час назад

      100 голов слабочкам типа Сан-Марино.

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