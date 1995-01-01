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    Еськова назначили на матч Северная Македония – Австрия, Безбородов рассудит черногорцев и чехов

    Две бригады российских судей получили назначения на матчи отбора Евро-2020. Москвич Алексей Еськов 10 июня отработает на матче Северной Македонии и Австрии. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, резервным рефери – Владимир Москалев.

    В этот же день петербуржец Владислав Безбородов рассудит матч Чехии и Черногории. Ассистентами на эту встречу назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром – Кирилл Левников.

    • Македонцы и австрийцы идут вне зоны путевок на Евро.
    • Чехия в своей группе занимает второе место, черногорцы – последнее.
    • Обе указанные встречи начнутся в 21:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

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