Еськова назначили на матч Северная Македония – Австрия, Безбородов рассудит черногорцев и чехов

Две бригады российских судей получили назначения на матчи отбора Евро-2020. Москвич Алексей Еськов 10 июня отработает на матче Северной Македонии и Австрии. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, резервным рефери – Владимир Москалев.

В этот же день петербуржец Владислав Безбородов рассудит матч Чехии и Черногории. Ассистентами на эту встречу назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром – Кирилл Левников.