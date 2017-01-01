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    Погба — после матча с Турцией: «Даже не помню, когда мы играли так плохо»

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба подвел итог поражению от команды Турции (0:2) в матче отбора Евро-2020.

    «Я пытался понять, что пошло не так, но не нашел ответа. Это был один из тех дней, когда ни одно из твоих решений не помогает команде, зато каждая твоя ошибка превращается в гол соперника.

    Мы не создавали опасных моментов и даже не были по воротам. Даже не помню, когда мы в последний раз играли так плохо.

    Мы были готовы к этому матчу, но почему-то сели в глубокую оборону и не создавали опасности у чужих ворот.

    Необходимо разобраться и найти ответ. Это то, что нам нужно в ближайшее время», — L'Equipe цитирует 26-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед».

    • После 3 туров команда Дидье Дешама занимает второе место в таблице группы H, имея равно количество очков с исландцами (по 6). Лидер группы — команда Турции (9).

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4388

      BRO_football 37 минут назад

      А я помню. 3 сентября 2017 года, Отбор на ЧМ-2018, Франция-Люксембург 0:0

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