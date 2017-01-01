Погба — после матча с Турцией: «Даже не помню, когда мы играли так плохо»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба подвел итог поражению от команды Турции (0:2) в матче отбора Евро-2020.

«Я пытался понять, что пошло не так, но не нашел ответа. Это был один из тех дней, когда ни одно из твоих решений не помогает команде, зато каждая твоя ошибка превращается в гол соперника.

Мы не создавали опасных моментов и даже не были по воротам. Даже не помню, когда мы в последний раз играли так плохо.

Мы были готовы к этому матчу, но почему-то сели в глубокую оборону и не создавали опасности у чужих ворот.

Необходимо разобраться и найти ответ. Это то, что нам нужно в ближайшее время», — L'Equipe цитирует 26-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед».