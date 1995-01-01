Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Дзюба — о выбежавшем болельщике: «Парень скоростной, но девушка в купальнике была интереснее»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о болельщике, выбежавшем на поле во время матча с Сан-Марино (9:0, отборочный турнир ЧЕ-2020).

    «Я подошел к выбежавшему болельщику, потому что он получил пару апперкотов. Поймал этого парня за руку, говорю: «Что вы делаете?». Когда он бежал, дотронулся до центра поля. Может, ставку сделал, неспроста ведь.

    Меня поражает, почему не могли его так долго поймать. Он ведь сам скользит. Странно, что за ним очень долго бегали.

    Парень скоростной, но девушка в купальнике выбежала интереснее», – сказал автор покера.

    Черчесов как всегда: выставил лучший состав против худшей сборной мира

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:04
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3952

      Агасфер 24 минуты назад

      Подобного рода реакция и порождает новых гастролёров.Лавров в этом случае более точен и конкретен : "Дебилы,б...".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru