Дзюба — о выбежавшем болельщике: «Парень скоростной, но девушка в купальнике была интереснее»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о болельщике, выбежавшем на поле во время матча с Сан-Марино (9:0, отборочный турнир ЧЕ-2020).

«Я подошел к выбежавшему болельщику, потому что он получил пару апперкотов. Поймал этого парня за руку, говорю: «Что вы делаете?». Когда он бежал, дотронулся до центра поля. Может, ставку сделал, неспроста ведь.

Меня поражает, почему не могли его так долго поймать. Он ведь сам скользит. Странно, что за ним очень долго бегали.

Парень скоростной, но девушка в купальнике выбежала интереснее», – сказал автор покера.

Черчесов как всегда: выставил лучший состав против худшей сборной мира