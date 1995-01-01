Сборная России посвятила победу над Сан-Марино Газинскому, получившему травму

Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере видео с обращением капитана Артема Дзюбы после победы над Сан-Марино (9:0) в матче квалификаци ЧЕ-2020.

«Юра, выздоравливай, мы все очень переживаем за тебя и желаем скорейшего восстановления. Все парни с тобой, эту победу посвящаем тебе», – сказал нападающий «Зенита» в раздевалке.

Полузащитник Юрий Газинский получил вызов на летние игры отбора, но после матча с «Чертаново» выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча.

получил вызов на летние игры отбора, но после матча с «Чертаново» выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча. В 41 матче сезона игрок «Краснодара» забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.