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    Сборная России посвятила победу над Сан-Марино Газинскому, получившему травму

    Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере видео с обращением капитана Артема Дзюбы после победы над Сан-Марино (9:0) в матче квалификаци ЧЕ-2020.

    «Юра, выздоравливай, мы все очень переживаем за тебя и желаем скорейшего восстановления. Все парни с тобой, эту победу посвящаем тебе», – сказал нападающий «Зенита» в раздевалке.

    • Полузащитник Юрий Газинский получил вызов на летние игры отбора, но после матча с «Чертаново» выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча.
    • В 41 матче сезона игрок «Краснодара» забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3952

      Агасфер 25 минут назад

      Вполне рядовая "не смертельная" травма.Скорейшего ему восстановления.А все эти посвящения в данном случае не очень уместны и убедительны,ибо ничего из ряда вон выходящего с футболистом,слава богу,не произошло.

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      Рейтинг: +509

      rash1959 52 минуты назад

      Комментаторы раз восемь обозвали Баринова Газинским... Наверно вместе с командой чего то накурились.

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