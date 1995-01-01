Сборная России посвятила победу над Сан-Марино Газинскому, получившему травму

Вполне рядовая "не смертельная" травма.Скорейшего ему восстановления.А все эти посвящения в данном случае не очень уместны и убедительны,ибо ничего из ряда вон выходящего с футболистом,слава богу,не произошло.
Пресс-служба сборной России опубликовала в твиттере видео с обращением капитана Артема Дзюбы после победы над Сан-Марино (9:0) в матче квалификаци ЧЕ-2020.
«Юра, выздоравливай, мы все очень переживаем за тебя и желаем скорейшего восстановления. Все парни с тобой, эту победу посвящаем тебе», – сказал нападающий «Зенита» в раздевалке.
- Полузащитник Юрий Газинский получил вызов на летние игры отбора, но после матча с «Чертаново» выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча.
- В 41 матче сезона игрок «Краснодара» забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.
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— Сборная России (@TeamRussia) 8 czerwca 2019