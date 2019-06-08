Дзюба – после победы над Сан-Марино: «Думаю, рекорд долго продержится, если Гибралтар не попадет на нас»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

— Какие эмоции, что обогнали по забитым голам в сборной Валерия Карпина и Андрея Аршавина?

— Приятно опередить такую компанию, но в любом случае, главное три очка, потому что долго не могли забить, еще бы минут 15 и началась не паника, но легкое раздражение.

Главное, что выиграли, самая крупная в истории победа. Рад, что забил четыре мяча, мог еще больше забить, но это футбол.

Замечательная атмосфера в Саранске, ранее думал, что тут не очень любят футбол, приношу свои извинения. Классная атмосфера, шикарная инфраструктура, нас отлично встретили, мы порадовали болельщиков.

Теперь вся концентрация на Кипр, это очень неприятный соперник, будет от обороны играть, а мы хотим попасть на Евро, чтобы праздник без нас не прошел. Любая потеря очков чревата, главное, что много забили и не пропустили, движемся дальше.

— Как долго еще продержится у сборной России рекорд в 9 забитых мячей?

— Я думаю, что долго, если Гибралтар не попадет на нас.

— Когда на поле выбежал болельщик, вы потом к нему подошли и что-то сказали, пытались защитить?

— Он получил пару апперкотов. Парня поймал за руку, спросил у стюардов, мол, что вы делаете. Но я видел, что он бежал именно до середины, может, ставку какую сделал, неспроста он дотронулся. Поразило, что его поймать не могли долго. Парень такой скоростной, скажем так.

— Это лучше, чем девушка в купальнике?

— Девушка в купальнике была бы поинтереснее.

В середине второго тайма на поле выбежал болельщик. Он направлялся к центральному кругу, его остановил стюард.

Это самая крупная победа в истории сборной России.

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