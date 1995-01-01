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    Антон Миранчук: «Понимали, что рано или поздно мяч в ворота Сан-Марино залетит»

    Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

    «Играть нужно со всеми и уважать каждого соперника. Понимали, что рано или поздно мяч в ворота соперника все равно залетит. Мне кажется, каждый игрок рассчитывает играть за сборную и быть готовым ей помочь, а решает главный тренер. То, что это самый результативный матч сборной России, узнал в социальных сетях», – сказал Миранчук.

    • Это самая крупная победа в истории сборной России.
    • Во вторник россияне сыграют с Кипром в следующем матче отбора Евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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