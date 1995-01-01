Дзюба: «Четыре гола прикольно забить. Мог забить и больше, так что есть претензии к себе»

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

«Главное — победили 9:0. Впервые в истории, это радует. Забить четыре гола очень приятно. Хорошая атмосфера, хороший матч.

Четыре гола прикольно забить. Мог забить больше, так что есть претензии к себе. Подначивал ребят, чтобы 10:0 выиграли.

Пенальти? Первый раз понимал, как буду бить, а во втором случае хотел черпаком ударить, так и надо было делать, нельзя менять решение. Ничего страшного — добил, хорошо, что повезло. Благодарны Саранску, прекрасная атмосфера. Чувствуется, что играешь дома», – сказал Дзюба.

Это самая крупная победа в истории сборной России.

Во вторник россияне сыграют с Кипром в следующем матче отбора Евро.

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