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    Дзюба: «Четыре гола прикольно забить. Мог забить и больше, так что есть претензии к себе»

    Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

    «Главное — победили 9:0. Впервые в истории, это радует. Забить четыре гола очень приятно. Хорошая атмосфера, хороший матч.

    Четыре гола прикольно забить. Мог забить больше, так что есть претензии к себе. Подначивал ребят, чтобы 10:0 выиграли.

    Пенальти? Первый раз понимал, как буду бить, а во втором случае хотел черпаком ударить, так и надо было делать, нельзя менять решение. Ничего страшного — добил, хорошо, что повезло. Благодарны Саранску, прекрасная атмосфера. Чувствуется, что играешь дома», – сказал Дзюба.

    • Это самая крупная победа в истории сборной России.
    • Во вторник россияне сыграют с Кипром в следующем матче отбора Евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +628

      латунный сепаратист 18 минут назад

      забил пекарям ура теперь 5 забью бразильцам

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      Рейтинг: +29628

      portero 21 минуту назад

      находясь от ворот в пяти метрах надо с хода бить , а ты пытаешься изобразить то что не можешь.

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