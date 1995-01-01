Рамос установил мировой рекорд по количеству побед за сборную

В матче отбора Евро-2020 сборная Испании в гостях разгромила Фарерские острова со счетом 4:1.

Эта победа стала для капитана испанцев Серхио Рамоса 122-й в составе национальной команды.

По этому показателю Рамос обогнал Икера Касильяса (121) и установил новый мировой рекорд по количеству побед за сборную.

Защитник «Реала» серьезно опережает других конкурентов, многие из которых уже завершили карьеру – это Хави (100), Андрес Иньеста (96), Ахмед Хасан (95), Лилиан Тюрам (94) и Криштиану Роналду (92).