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    Рамос установил мировой рекорд по количеству побед за сборную

    В матче отбора Евро-2020 сборная Испании в гостях разгромила Фарерские острова со счетом 4:1.

    Эта победа стала для капитана испанцев Серхио Рамоса 122-й в составе национальной команды.

    По этому показателю Рамос обогнал Икера Касильяса (121) и установил новый мировой рекорд по количеству побед за сборную.

    Защитник «Реала» серьезно опережает других конкурентов, многие из которых уже завершили карьеру – это Хави (100), Андрес Иньеста (96), Ахмед Хасан (95), Лилиан Тюрам (94) и Криштиану Роналду (92).

    Источник: Mister Chip

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