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    Сборная России прибыла в Саранск на игру отбора Евро-2020 с Сан-Марино

    Сборная России прилетела в Саранск на матч квалификационного раунда Евро-2020 с Сан-Марино.

    По прибытии в аэропорту футболистов и тренеров встретила делегация с караваем и солью.

    • Встреча Россия – Сан-Марино состоится в субботу, 8 июня, на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • После двух туров россияне набрали три очка и занимают второе место в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Бельгии на три балла.
    • В следующем матче команда Станислава Черчесова 11 июня сыграет в Нижнем Новгороде против Кипра.

    Источник: Твиттер сборной России

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