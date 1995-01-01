Сборная России прибыла в Саранск на игру отбора Евро-2020 с Сан-Марино

Сборная России прилетела в Саранск на матч квалификационного раунда Евро-2020 с Сан-Марино.

По прибытии в аэропорту футболистов и тренеров встретила делегация с караваем и солью.

Встреча Россия – Сан-Марино состоится в субботу, 8 июня, на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После двух туров россияне набрали три очка и занимают второе место в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Бельгии на три балла.

В следующем матче команда Станислава Черчесова 11 июня сыграет в Нижнем Новгороде против Кипра.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.