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    Чернов: «Никакой отпуск не нужен ради игры в сборной России»

    Защитник сборной России Евгений Чернов признался, что с удовольствием отправился в национальную команду вместо отпуска после сезона.

    В субботу, 8 июня, россияне в матче отбора к Евро-2020 примут в Саранске Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде сыграют против Кипра.

    «Настроение в команде прекрасное, готовимся в хорошем режиме. У нас нет никакой расслабленности, полностью концентрируемся на предстоящих матчах и будем добиваться результата.

    Тактика? Пусть это останется пока у нас на поле, вы всe увидите в игре. Выйду я или нет, решает тренерский штаб. Всe зависит от них.

    Прекрасно воспринял то, что вместо отпуска буду находиться в расположении сборной команды. Никакой отпуск не нужен ради игры в сборной. Тут очень хорошо находиться, тренироваться с командой и готовиться к отборочным матчам. Самое лучшее, что может быть.

    Как проводим свободное время? В основном отдыхаем, спим, фильмы и сериалы смотрим, читаем», – сказал Чернов.

    После двух туров Россия набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Бельгии на три балла.

    Источник: «Чемпионат»

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