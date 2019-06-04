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    Комличенко: «Как оцениваю свои шансы сыграть? Никак. Адаптируюсь, а дальше видно будет»

    Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, что пока не задумывается, выйдет ли он на поле в ближайших отборочных матчах к Евро-2020..

    В минувшем сезоне 23-летний футболист «Млады Болеслав» провел в чемпионате Чехии 32 матча, забил 29 голов и сделал семь результативных передач, став самым результативным игроком в истории турнира.

    Комличенко был вызван в национальную команду впервые.

    «Все отлично, освоился. С каждым днем все лучше и лучше. Не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Новый коллектив, новые требования. Не все так просто, на самом деле.

    Как отдыхаем по вечерам? В номере лежим. С друзьями общаемся. Дзюба? По работе встретил, парой фраз обменялись, и все.

    Усталость есть, но я перестроился на работу в сборной и не чувствую ее. Как оцениваю свои шансы сыграть? Никак. Адаптируюсь, а дальше видно будет. Конкуренция интересная, новый опыт. Все игроки высокого уровня, здесь лучшие из России.

    Матч с «Чертаново» (6:0) был нормальным: плюс-минус выполнили требования, почувствовали связи. Ну, все, кроме меня. Сразу знал? В обед сказали: «Готовься, переодевайся, но вряд ли выйдешь». Когда прилетел, поговорили с Черчесовым. Сказал настраиваться на работу. Почему не вышел? Я не спрашивал. Играть на второй день не рекомендуется», – сказал Комличенко.

    В субботу, 8 июня, россияне в Саранске примут Сан-Марино, а 11 числа, во вторник, в Нижнем Новгороде сыграют против Кипра.

    Источник: Sport24

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