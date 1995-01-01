Депай: «Сборной Голландии пора выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей»

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай в преддверии финальных игр Лиги наций рассказал о состоянии сборной Голландии.

О решающих матчах Лиги наций:

«Во-первых, на кону стоит трофей. Это очень важный момент для нас. Наша команда представляет собой сплав молодости и опыта, у нас шикарный коллектив. Нам пора начать выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей. Именно это качество есть у всех успешных команд. Осталось два матча, и мы очень близки к своей цели.

О полуфинале против сборной Англии:

«Соперник действительно очень непростой. Это команда, футболисты которой регулярно завоевывают трофеи. Там игроки «Манчестер Сити», а также финалисты нынешней Лиги чемпионов УЕФА. Матч будет хороший, пусть и очень тяжелый. Я уверен, что нам по силам одержать победу.

О переменах после прихода Рональда Кумана:

«Думаю, прежде всего, это общение с игроками. По моему мнению, это очень важно – как для футболистов, так и для тренера. Полагаю, он сильно поправил этот момент. Перед нами ставятся предельное четкие задачи, план действий всегда понятен... Все работают заодно, и это может сказать любой, глядя на нас. Мы работаем над этим, и наш прогресс очевиден.