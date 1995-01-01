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    Депай: «Сборной Голландии пора выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей»

    Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай в преддверии финальных игр Лиги наций рассказал о состоянии сборной Голландии.

    О решающих матчах Лиги наций:

    «Во-первых, на кону стоит трофей. Это очень важный момент для нас. Наша команда представляет собой сплав молодости и опыта, у нас шикарный коллектив. Нам пора начать выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей. Именно это качество есть у всех успешных команд. Осталось два матча, и мы очень близки к своей цели.

    О полуфинале против сборной Англии:

    «Соперник действительно очень непростой. Это команда, футболисты которой регулярно завоевывают трофеи. Там игроки «Манчестер Сити», а также финалисты нынешней Лиги чемпионов УЕФА. Матч будет хороший, пусть и очень тяжелый. Я уверен, что нам по силам одержать победу.

    О переменах после прихода Рональда Кумана:

    «Думаю, прежде всего, это общение с игроками. По моему мнению, это очень важно – как для футболистов, так и для тренера. Полагаю, он сильно поправил этот момент. Перед нами ставятся предельное четкие задачи, план действий всегда понятен... Все работают заодно, и это может сказать любой, глядя на нас. Мы работаем над этим, и наш прогресс очевиден.

    • В четверг Голландия сыграет в полуфинале против Англии.
    • Матч состоится в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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